Карпукас ответил, есть ли у «Локомотива» планы пройти сезон без поражений

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после победы над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что команда не ставит цель пройти сезон в лиге без поражений. Москвичи остались единственной командой в РПЛ без поражений.

— Может, есть планы пройти сезон без поражений?

— Таких целей нет. Каждую игру хотим выигрывать. А футбол — всегда на три результата. Нам хотелось бы побеждать, а там посмотрим, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России, набрав 26 очков. По итогам тура не осталось команд, которые смогут догнать железнодорожников.