Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Карпукас ответил, есть ли у «Локомотива» планы пройти сезон без поражений
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после победы над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что команда не ставит цель пройти сезон в лиге без поражений. Москвичи остались единственной командой в РПЛ без поражений.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Может, есть планы пройти сезон без поражений?
— Таких целей нет. Каждую игру хотим выигрывать. А футбол — всегда на три результата. Нам хотелось бы побеждать, а там посмотрим, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России, набрав 26 очков. По итогам тура не осталось команд, которые смогут догнать железнодорожников.

