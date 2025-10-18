Карпукас ответил, есть ли у «Локомотива» планы пройти сезон без поражений
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас после победы над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что команда не ставит цель пройти сезон в лиге без поражений. Москвичи остались единственной командой в РПЛ без поражений.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
— Может, есть планы пройти сезон без поражений?
— Таких целей нет. Каждую игру хотим выигрывать. А футбол — всегда на три результата. Нам хотелось бы побеждать, а там посмотрим, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России, набрав 26 очков. По итогам тура не осталось команд, которые смогут догнать железнодорожников.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:12
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:50