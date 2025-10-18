Михаил Галактионов рассказал, что для него значит тренировать Алексея Батракова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0) поделился впечатлениями от работы с полузащитником Алексеем Батраковым.

«Батраков не пришёл в команду таким. Он таким здесь становится благодаря доверию клуба, таланту и работе. Он всё очень адекватно воспринимает. Команда ему помогает. Я чувствую огромную радость и счастье. Но не только за Алексея, но за всех игроков. По всем мне надо делать выбор», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года.