Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов рассказал, что для него значит тренировать Алексея Батракова

Михаил Галактионов рассказал, что для него значит тренировать Алексея Батракова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0) поделился впечатлениями от работы с полузащитником Алексеем Батраковым.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Батраков не пришёл в команду таким. Он таким здесь становится благодаря доверию клуба, таланту и работе. Он всё очень адекватно воспринимает. Команда ему помогает. Я чувствую огромную радость и счастье. Но не только за Алексея, но за всех игроков. По всем мне надо делать выбор», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года.

