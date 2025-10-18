Мексиканский защитник «Локо» Монтес поделился ожиданиями от домашнего ЧМ-2026

Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0) поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике.

«Ожидания самые высокие, тем более мы принимаем этот чемпионат. Хочется добиться того, чего Мексика никогда не могла сделать», — передаёт слова Монтеса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.