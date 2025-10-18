Карпукас: видели, что со «Спартаком» ЦСКА забил три — хотелось сыграть надёжно

Опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0). Забитыми мячами в этой встрече отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

«Мы видели, что в игре со «Спартаком» — ЦСКА забил три за первые 20 минут. Хотелось сыграть более надёжно, а потом уже как-то создавать и идти вперёд», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.