Карпукас: видели, что со «Спартаком» ЦСКА забил три — хотелось сыграть надёжно
Поделиться
Опорный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о победе своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:0). Забитыми мячами в этой встрече отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Мы видели, что в игре со «Спартаком» — ЦСКА забил три за первые 20 минут. Хотелось сыграть более надёжно, а потом уже как-то создавать и идти вперёд», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:12
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:50