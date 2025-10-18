Карпукас рассказал, как повлияло отсутствие Акинфеева на тактику «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что отсутствие вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) лишь слегка повлияло на подготовку его команды в матче.

— Отсутствие Акинфеева повлияло на подготовку?

— Это повлияло только в том, что у Торопа левая нога, кто в него будет бежать. Вот и всё, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

39-летний Акинфеев пропустил дерби из-за травмы, полученной в матче предыдущего тура со «Спартаком». Эта встреча состоялась ещё до международной паузы.

«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, набрав 26 очков.