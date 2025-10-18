Карпукас рассказал, как повлияло отсутствие Акинфеева на тактику «Локомотива»
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что отсутствие вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) лишь слегка повлияло на подготовку его команды в матче.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
— Отсутствие Акинфеева повлияло на подготовку?
— Это повлияло только в том, что у Торопа левая нога, кто в него будет бежать. Вот и всё, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
39-летний Акинфеев пропустил дерби из-за травмы, полученной в матче предыдущего тура со «Спартаком». Эта встреча состоялась ещё до международной паузы.
«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, набрав 26 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:42
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:12
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:50