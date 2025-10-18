Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Карпукас рассказал, как повлияло отсутствие Акинфеева на тактику «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил, что отсутствие вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) лишь слегка повлияло на подготовку его команды в матче.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— Отсутствие Акинфеева повлияло на подготовку?
— Это повлияло только в том, что у Торопа левая нога, кто в него будет бежать. Вот и всё, — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

39-летний Акинфеев пропустил дерби из-за травмы, полученной в матче предыдущего тура со «Спартаком». Эта встреча состоялась ещё до международной паузы.

«Локомотив» после победы над ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, набрав 26 очков.

Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
