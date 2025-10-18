Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Батраков: гол Воробьёва — фантастический, я вживую такие точно не видел

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о голе одноклубника Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА в 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Нападающий железнодорожников 45+3 минуте забил гол с нулевого угла.

«Голу Воробёва удивился. Уже 800 мемов с моей картинкой (смеётся). Фантастический гол! Думаю, что он так и хотел.

Вживую такие голы я точно не видел. По его реакции можно было видеть, что Дима удивился. Сам в шоке стоял», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что Батраков открыл счёт на 17-й минуте дальним ударом.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.