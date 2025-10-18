Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Жёсткий удар по нам». Вильягра — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»

«Жёсткий удар по нам». Вильягра — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра высказался после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Мы кажется, мы немного сонно начали матч. Когда уже спохватились, было поздно. Могу за себя ответить, когда меня Фабио выпускал, сказал, что мне делать.

Неприятный и жёсткий удар по нам. Мы хотели оставаться наверху. Нужно продолжать работать и сплотиться», — передаёт слова Вильягры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА после поражения занимает третье место, набрав в 12 матчах 24 очка. У «Локомотива» и «Краснодара», делящих первое место, по 26 очков. В следующем туре армейцы сыграют c «Крыльями Советов» дома.

Комментарии
