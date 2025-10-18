«Жёсткий удар по нам». Вильягра — о поражении ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра высказался после поражения от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы кажется, мы немного сонно начали матч. Когда уже спохватились, было поздно. Могу за себя ответить, когда меня Фабио выпускал, сказал, что мне делать.

Неприятный и жёсткий удар по нам. Мы хотели оставаться наверху. Нужно продолжать работать и сплотиться», — передаёт слова Вильягры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА после поражения занимает третье место, набрав в 12 матчах 24 очка. У «Локомотива» и «Краснодара», делящих первое место, по 26 очков. В следующем туре армейцы сыграют c «Крыльями Советов» дома.