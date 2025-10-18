Батраков: голкипер ЦСКА Тороп провёл хороший матч. Сколько он вытащил?

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал игру вратаря ЦСКА Владислава Торопа в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники разгромно победили армейцев со счётом 3:0.

— Счёт справедлив? У ЦСКА были моменты, но они не реализовали их.

— Сейчас вспоминаю, что Карпукас из пустых ворот вынес. Но сколько я лично не забил? Сколько вытащил Тороп? Три пропустил, но провёл хороший матч по моему мнению, — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускал встречу из-за травмы, полученной в игре 11-го тура со «Спартаком».