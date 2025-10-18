Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Игрок ЦСКА Вильягра назвал Матвея Кисляка будущим российского футбола

Игрок ЦСКА Вильягра назвал Матвея Кисляка будущим российского футбола
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра высказался о своём одноклубнике Матвее Кисляке.

«Кисляк — отличный игрок, у него замечательные качества. И, конечно, это будущее российского футбола», — передаёт слова Вильягры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

20-летний Кисляк в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, забив три гола и отдал пять результативных передач за ЦСКА. Также полузащитник регулярно вызывается в расположение сборной России, в составе которой в шести встречах отметился голом.

Сам 24-летний Вильягра в трёх матчах сезона провёл на поле 64 минуты, не отметившись результативными действиями.

