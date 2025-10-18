Вильягра: ЦСКА до последнего старался перевернуть игру с «Локомотивом»

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3). Забитыми мячами в этой встрече отметились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

«Мы до последнего старались, боролись, пытались перевернуть игру. Старались забить гол», — передаёт слова Вильягры корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре армейцы встретятся с «Крыльями Советов».