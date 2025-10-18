Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хет-трик Феликса помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех», у Роналду 949-й гол в карьере

Завершился матч 5-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 5:1 одержала команда хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Жоау Феликс на 13-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник гостей Софиан Бендебка сравнял счёт. На 60-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд. Жоау Феликс оформил дубль на 68-й минуте. Нападающий «Аль-Насра» Кингсли Коман довёл счёт до разгромного на 75-й минуте, а на 79-й минуте Феликс оформил хет-трик.

После пяти туров «Аль-Фатех» набрал одно очко и занимает 16-е место. «Аль-Наср», набравший 15 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.