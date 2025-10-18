Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Аль-Фатех, результат матча 18 октября 2025, счет 5:1, 5-й тур Про-лиги 2025/2026

Хет-трик Феликса помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех», у Роналду 949-й гол в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-рияд, Саудовская Аравия). Победу со счётом 5:1 одержала команда хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
5 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Феликс – 13'     1:1 Бендебка – 55'     2:1 Роналду – 60'     3:1 Феликс – 68'     4:1 Коман – 75'     5:1 Феликс – 79'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Жоау Феликс на 13-й минуте. Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник гостей Софиан Бендебка сравнял счёт. На 60-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперёд. Жоау Феликс оформил дубль на 68-й минуте. Нападающий «Аль-Насра» Кингсли Коман довёл счёт до разгромного на 75-й минуте, а на 79-й минуте Феликс оформил хет-трик.

После пяти туров «Аль-Фатех» набрал одно очко и занимает 16-е место. «Аль-Наср», набравший 15 очков, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду тащил Португалию на ЧМ-2026. Но для досрочного попадания не хватило двух минут
Видео
Роналду тащил Португалию на ЧМ-2026. Но для досрочного попадания не хватило двух минут
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android