Ковач — о мяче Кейна: судья должен был его отменить

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по поводу мяча, забитого нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном в матче 7-го тура Бундеслиги, в котором его команда уступила со счётом 1:2.
«Перед голом был небольшой контакт с защитником. Но я должен сказать одно: Бастиан Данкерт сегодня судил так, что должен был свистнуть. Он свистел на всё. Если бы он позволил игре продолжиться в других ситуациях, то и в этом случае вопросов бы не было. Для меня это было явной ошибкой, потому что он решил свистеть всё. Судья должен был его отменить», — приводит слова Ковача Sky Sport.
После семи сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Дортмундская «Боруссия» расположилась на четвёртой строчке, отставая от лидера на семь очков.
- 19 октября 2025
