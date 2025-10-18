Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Ковач — о мяче Кейна: судья должен был его отменить

Ковач — о мяче Кейна: судья должен был его отменить
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по поводу мяча, забитого нападающим мюнхенской «Баварии» Гарри Кейном в матче 7-го тура Бундеслиги, в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Перед голом был небольшой контакт с защитником. Но я должен сказать одно: Бастиан Данкерт сегодня судил так, что должен был свистнуть. Он свистел на всё. Если бы он позволил игре продолжиться в других ситуациях, то и в этом случае вопросов бы не было. Для меня это было явной ошибкой, потому что он решил свистеть всё. Судья должен был его отменить», — приводит слова Ковача Sky Sport.

После семи сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Дортмундская «Боруссия» расположилась на четвёртой строчке, отставая от лидера на семь очков.

«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 7-го тура Бундеслиги
