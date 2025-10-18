Мостовой: не поверю, что Воробьёв увидел ворота и хотел ударить — надо винить Торопа

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о голе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва с нулевого угла в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 3:0.

«Могу сразу сказать, что Воробьёв делал удар в сторону ворот, в сторону штрафной площади. Это однозначно. Если кто-то будет говорить, что он хотел туда ударить — не верьте этому. Было видно, когда он бежал за мячом, у него была задача, чтобы этот мяч не ушёл. Когда он его догнал, понимал, что нужно быстрее его доставить в штрафную. Воробьёв с прямого подъёма, ударил с силой. Мяч летел с вращением и немножко свалился. Такое бывает. Здорово, получилось шикарно!

Конечно, в футболе я такое видел много раз. Я и сам на тренировках пробовал так бить. Что здесь такого? Просто получилось, что это случилось в игре. Надо Воробьёва спросить, но я не поверю, что он увидел ворота и хотел ударить. Торопа нужно винить. Выбей мяч в одно касание — и всё! Он ещё и попал в Воробьёва. Тот пробежал 30 метров до мяча и умудрился ударить. Это урок Торопу на будущее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропускал встречу из-за травмы, полученной в игре 11-го тура со «Спартаком».