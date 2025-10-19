Скидки
21:45 Мск
Батраков показывал «сердечко», Вильягра вытирал слёзы. Яркие кадры победы «Локомотива»

18 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал ЦСКА. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в столичном дерби одержали железнодорожники со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Полузащитник хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте. В концовке первого тайма нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв забил гол с угла поля. На 88-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко установил окончательный счёт – 3:0.

