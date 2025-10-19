Батраков показывал «сердечко», Вильягра вытирал слёзы. Яркие кадры победы «Локомотива»
Поделиться
18 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал ЦСКА. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в столичном дерби одержали железнодорожники со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Полузащитник хозяев поля Алексей Батраков открыл счёт на 17-й минуте. В концовке первого тайма нападающий железнодорожников Дмитрий Воробьёв забил гол с угла поля. На 88-й минуте форвард «Локомотива» Николай Комличенко установил окончательный счёт – 3:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
10:02
-
09:58
-
09:50
-
09:48
-
09:41
-
09:40
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
09:13
-
09:04
-
09:00
-
08:01
-
07:06
-
06:06
-
05:35
-
04:55
-
04:28
-
04:28
-
04:06
-
04:02
-
03:54
-
03:46
-
03:45
-
03:35
-
03:25
-
03:18
-
03:10
-
03:05