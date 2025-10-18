Вирджил ван Дейк: мы знаем, что игра с «Манчестер Юнайтед» будет непростой

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал комментарий касательно предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ.

«Мы знаем, что это будет непростая игра, как и любая другая в этой лиге, но ожидаем, что «Энфилд» покажет себя во всей красе, надеюсь, мы дадим немало поводов для восторга. Понимаем, что нам нужно исправиться после сложной недели, через которую мы прошли до перерыва на матчи сборных.

Проигрывать так, как это случилось в игре с «Челси», учитывая то, как мы старались вернуться в игру, — досадно. Особенно учитывая результаты матчей с «Кристал Пэлас» и «Галатасараем» до этого. Но это футбол, и такое может случиться, особенно когда ты выступаешь в таких турнирах, как Премьер-лига и Лига чемпионов, с лучшими командами и игроками. Ничто не даётся легко, так и должно быть.

Сейчас важно то, что будет дальше. Я много раз говорил о том, что требуется в этом клубе: упорный труд, скромность, сплочённость, последовательность, — этому нужно следовать как в плохие, так и в хорошие времена. Мы, конечно, не паникуем, но нам нужно быть открытыми и честными перед собой. Мы как команда осознаём, что наши показатели могут стать лучше, и именно к этому мы будем стремиться.

Многие наши игроки, включая меня, хорошо и продуктивно провели время в составе своих сборных, и теперь мы постараемся вернуться к клубным выступлениям с позитивным настроем, будучи готовыми к решению многочисленных задач, которые нам предстоит решить.

Конечно, эти испытания будут сложными, но, на мой взгляд, очень захватывающими. Как я уже говорил, мы, игроки, хотим участвовать в самых важных матчах против сильнейших соперников, и я знаю, что вы, болельщики, разделяете мои чувства.

Я знаю, что вы будете рядом, поддерживая и подталкивая нас вперёд. Мы стремимся быть на высоте, и нам нужно, чтобы вы делали то же самое.

Давайте вместе приступим к работе», — приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев.