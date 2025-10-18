Скидки
Главная Футбол Новости

Рома — Интер, результат матча 18 октября 2025, счет 0:1, 7-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» победил «Рому» в матче 7-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Матч завершился победой миланской команды со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Бонни – 6'    

Единственный гол в матче забил ивуарийский нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни на шестой минуте встречи. Голевая передача на счету Николо Бареллы.

После этого матча в активе «Ромы» осталось 15 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер», набравший 15 очков, сравнялся с «Ромой» по набранным очкам.

