«Интер» победил «Рому» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя). Матч завершился победой миланской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил ивуарийский нападающий «Интера» Анж-Йоан Бонни на шестой минуте встречи. Голевая передача на счету Николо Бареллы.

После этого матча в активе «Ромы» осталось 15 очков. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер», набравший 15 очков, сравнялся с «Ромой» по набранным очкам.