Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о борьбе за чемпионство РПЛ

Нападающий «Локомотива» Воробьёв высказался о борьбе за чемпионство РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после победы над ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) не спешит с прогнозами на возможное чемпионство команды.

«Все молодцы, получилась хорошая игра. Было ещё несколько моментов, которые не удалось реализовать. Будем работать. Мы отдались сегодня на 100%. Самое главное, что во втором тайме не пытались сохранить счёт, а старались забить ещё. И забили.

Что касается борьбы за золото, всё будет известно в конце сезона. Мы прекрасно знаем, какой у нас чемпионат — можно как выиграть, так и проиграть. Самое главное — правильно подойти к следующему матчу, продолжать в том же духе и выигрывать.

Я считаю, что мастерства у нас всех хватает. Всё зависит от того, как мы настроимся, подготовим голову и как ментально будем готовы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

У «Локомотива» 26 очков в 12 турах. Столько же у «Краснодара», но «быки» ниже за счёт разницы личных встреч.

