«Можно и на премию Пушкаша замахнуться». Воробьёв прокомментировал гол в ворота ЦСКА

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своём голе в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

«Внукам буду рассказывать. Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедшим, наклбол. Гол посвящаю себе.

Доля ошибки Торопа в этом голе тоже есть, и это хорошо. Для нас это плюс. Увидел, что мяч не выйдет, и побежал, попытался достать. А футбольный бог вознаградил за старания. Можно и на премию Пушкаша замахнуться. Но самое главное — победа команды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.