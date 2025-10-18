Скидки
Главная Футбол Новости

«Можно и на премию Пушкаша замахнуться». Воробьёв прокомментировал гол в ворота ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своём голе в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Внукам буду рассказывать. Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедшим, наклбол. Гол посвящаю себе.

Доля ошибки Торопа в этом голе тоже есть, и это хорошо. Для нас это плюс. Увидел, что мяч не выйдет, и побежал, попытался достать. А футбольный бог вознаградил за старания. Можно и на премию Пушкаша замахнуться. Но самое главное — победа команды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

