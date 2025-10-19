Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Марсель — Гавр, результат матча 18 октября 2025, счет 6:2, 8-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» разгромил «Гавр» благодаря покеру Гринвуда, клуб сместил «ПСЖ» с первой строчки
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 6:2.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

Первый гол в матче забил игрок гостей Ясин Кехта на 24-й минуте. На 35-й минуте полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд сравнял счёт, реализовав пенальти. На 67-й минуте футболист «Марселя» оформил дубль, а на 72-й и 76-й минутах забил свои третий и четвёртый мячи в этой встрече. На 88-й минуте Робиниу Ваш забил пятый мяч в ворота «Гавра». Всё, что удалось сделать гостям, это забить свой второй мяч в этой встрече в добавленное время. Гол на счету Абдулайе Туре. Однако на 94-й минуте футболист «Марселя» Микаэль Мурильо восстановил разницу в счёте, подведя окончательный итог матча.

После этого матча в активе «Марселя» стало 18 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Франции, опередив «ПСЖ». «Гавр», набравший шесть очков, находится на 14-м месте.

Комментарии
