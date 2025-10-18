Дмитрий Воробьёв ответил, чувствует ли себя сильнейшим российским нападающим

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после матча с ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, считает ли себя сильнейшим российским нападающим на данный момент.

«Я не чувствую себя самым сильным российским нападающим. У нас все хорошие. Всё зависит от партнёров, с которыми ты играешь. Команда сейчас создаёт для меня моменты — не все моменты удаётся реализовать, но большинство», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.