Дмитрий Воробьёв ответил, чувствует ли себя сильнейшим российским нападающим

Дмитрий Воробьёв ответил, чувствует ли себя сильнейшим российским нападающим
Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв после матча с ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, считает ли себя сильнейшим российским нападающим на данный момент.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Я не чувствую себя самым сильным российским нападающим. У нас все хорошие. Всё зависит от партнёров, с которыми ты играешь. Команда сейчас создаёт для меня моменты — не все моменты удаётся реализовать, но большинство», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

