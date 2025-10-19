Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» прервал серию из трёх матчей без побед с ЦСКА во всех турнирах

Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 3:0. Тем самым красно-зелёные прервали серию из трёх матчей без побед над армейцами во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

В предыдущий раз «Локомотив» побеждал ЦСКА 18 августа 2024 года, в 5-м туре минувшего сезона чемпионата России. После этого армейцы дважды обыгрывали железнодорожников и один раз играли вничью.

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Комментарии
