«Локомотив» прервал серию из трёх матчей без побед с ЦСКА во всех турнирах

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 3:0. Тем самым красно-зелёные прервали серию из трёх матчей без побед над армейцами во всех турнирах.

В предыдущий раз «Локомотив» побеждал ЦСКА 18 августа 2024 года, в 5-м туре минувшего сезона чемпионата России. После этого армейцы дважды обыгрывали железнодорожников и один раз играли вничью.

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.