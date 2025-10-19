Скидки
22:05 Мск
Конте — о травмах Мактоминея и Хойлунда: я никого не буду заставлять играть

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался по поводу травм игроков своей команды Скотта Мактоминея и Расмуса Хойлунда после матча 7-го тура Серии А, в котором его команда уступила «Торино» (0:1).

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Симеоне – 32'    

«Если они и поехали, то только потому, что я намеревался их использовать. Проблема в том, что Мактоминею в четверг после столкновения наложили шесть швов чуть выше лодыжки. Он пытался тренироваться, но предпочёл пропустить игру. Хойлунд вернулся уставшим из сборной. Он совсем не играл за «Манчестер Юнайтед», а потом вдруг провёл все матчи за нас и сборную Дании, и это сказалось на его здоровье, появились проблемы с четырёхглавой мышцей бедра. Мы играем каждые три дня, поэтому даже растяжение может стать проблемой. Нет смысла рисковать, ведь у нас есть альтернативы. Лучше использовать здоровую лошадь, чем хромую. Я никого не буду заставлять играть, это должно быть ясно», — приводит слова Конте Football Italia.

После семи сыгранных туров Серии А в турнирной таблице установилось троевластие. «Интер», «Наполи» и «Рома» набрали по 15 очков.

Гол Джованни Симеоне помог «Торино» переиграть «Наполи» в матче 7-го тура Серии А
Все новости

