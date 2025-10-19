Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундская «Боруссия» со счётом 1:2 уступила мюнхенской «Баварии» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 и потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.

На стартовом отрезке текущего розыгрыша чемпионата Германии дортмундцы сыграли вничью с «Санкт-Паули» (3:3), разгромили «Унион» (3:0), обыграли «Хайденхайм» (2:0), «Вольфсбург» (1:0) и «Майнц» (2:0). После этого «шмели» сыграли вничью с клубом «РБ Лейпциг», после чего проиграли мюнхенцам. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Кёльном» 25 октября.

В первом раунде Кубка Германии команда из Дортмунда переиграла «Рот-Вайсс Эс» (1:0), на следующей стадии она встретится с «Айнтрахтом» 28 октября. В Лиге чемпионов «Боруссия» сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4) и обыграла «Атлетик» (4:1). В следующем туре «шмели» встретятся с «Копенгагеном» 21 октября.