Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Комментарии

Дортмундская «Боруссия» со счётом 1:2 уступила мюнхенской «Баварии» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 и потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

На стартовом отрезке текущего розыгрыша чемпионата Германии дортмундцы сыграли вничью с «Санкт-Паули» (3:3), разгромили «Унион» (3:0), обыграли «Хайденхайм» (2:0), «Вольфсбург» (1:0) и «Майнц» (2:0). После этого «шмели» сыграли вничью с клубом «РБ Лейпциг», после чего проиграли мюнхенцам. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Кёльном» 25 октября.

В первом раунде Кубка Германии команда из Дортмунда переиграла «Рот-Вайсс Эс» (1:0), на следующей стадии она встретится с «Айнтрахтом» 28 октября. В Лиге чемпионов «Боруссия» сыграла вничью с «Ювентусом» (4:4) и обыграла «Атлетик» (4:1). В следующем туре «шмели» встретятся с «Копенгагеном» 21 октября.

