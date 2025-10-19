Гасперини — о матче с «Интером»: некоторые поражения придают ещё больше веры в своих силах

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался после матча 7-го тура Серии А, в котором его команда уступила «Интеру» (0:1).

«В целом было ошибкой рисковать в ситуации с первым голом и построении линии офсайда. Это не было опасной ситуацией, и, возможно, мы не совсем правильно распределили силы в начале игры. Такое случается. Эта ситуация, несомненно, повлияла на исход матча, но, несмотря на это и на результат, я по-прежнему уверен, что мы хорошо справляемся. Мы сделали всё возможное, чтобы сравнять счёт в матче с сильным «Интером». Некоторые поражения придают ещё больше веры и убеждённости в своих силах», — сказал Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

После семи сыгранных туров Серии А в турнирной таблице установилось троевластие. «Интер», «Наполи» и «Рома» набрали по 15 очков.