Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодёжная сборная Колумбии обыграла Францию в матче за третье место МЧМ-2025

Молодёжная сборная Колумбии обыграла Францию в матче за третье место МЧМ-2025
Комментарии

В ночь с 18 на 19 октября завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Колумбии U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Матч закончился победой южноамериканской команды со счётом 1:0.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . За 3-е место
18 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Колумбия U20
Окончен
1 : 0
Франция U20
1:0 Переа – 2'    

Единственный гол в матче забил полузащитник Оскар Переа, выступающий за португальский АВС, на второй минуте встречи.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили. Напомним, в финале турнира встретятся молодёжные команды Аргентины и Марокко. Игра пройдёт 20 октября в 2:00 по московскому времени.

Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.

Материалы по теме
Фото
В полуфинале молодёжного чемпионата мира была использована «карточка челленджа»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android