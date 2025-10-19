Молодёжная сборная Колумбии обыграла Францию в матче за третье место МЧМ-2025

В ночь с 18 на 19 октября завершился матч за третье место молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Колумбии U20 и сборная Франции той же возрастной категории. Матч закончился победой южноамериканской команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Оскар Переа, выступающий за португальский АВС, на второй минуте встречи.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили. Напомним, в финале турнира встретятся молодёжные команды Аргентины и Марокко. Игра пройдёт 20 октября в 2:00 по московскому времени.

Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.