Киву — о матче с «Ромой»: хорошо, что выдержали и отстояли результат

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался после матча 7-го тура Серии А, в котором его команда обыграла «Рому» (1:0).

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Бонни – 6'    

«Я горжусь тем, как ребята психологически готовятся к этим матчам, понимают игровые моменты. Многие из них сыграли два матча по 90 минут за сборную, поэтому я доволен тем, как мы выглядели на поле. Очень понравился первый тайм. Во втором тайме мы потеряли в агрессии, и мастерство «Ромы» тоже заставило нас немного отступить. Хорошо, что выдержали и отстояли результат, пытаясь контратаковать, когда нам удавалось сохранить мяч», — приводит слова Киву DAZN Football.

После семи сыгранных туров Серии А в турнирной таблице установилось троевластие. «Интер», «Наполи» и «Рома» набрали по 15 очков.

