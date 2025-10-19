Тренер «Гавра» высказался о судействе после разгромного поражения от «Марселя»
Главный тренер «Гавра» Дидье Дигар высказался о судействе после разгромного поражения своей команды от «Марселя» в рамках 8-го тура французской Лиги 1 (2:6). Покер в этой игре оформил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд.
Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
0:1 Кехта – 24' 1:1 Гринвуд – 35' 2:1 Гринвуд – 67' 3:1 Гринвуд – 72' 4:1 Гринвуд – 76' 5:1 Ваш – 88' 5:2 Туре – 90+2' 6:2 Мурильо – 90+3'
Удаления: нет / Льорис – 34'
«Я больше не хочу об этом говорить, я устал от судейства. Ничего не меняется. Мы маленький клуб, и нас продолжают судить как маленький клуб. Понимаю ли я решение, посмотрев запись? Нет, никто не понимает. Меня беспокоит то, что мою команду наказывают такими грубыми ошибками. Счёт ужасный, но мои игроки стараются», — приводит слова Дигара Ligue 1+.
После восьми туров французской Лиги 1 «Гавр», набравший шесть очков, находится на 14 месте. Лидирует в чемпионате «Марсель» с 15 набранными очками.
