Тренер «Гавра» высказался о судействе после разгромного поражения от «Марселя»

Главный тренер «Гавра» Дидье Дигар высказался о судействе после разгромного поражения своей команды от «Марселя» в рамках 8-го тура французской Лиги 1 (2:6). Покер в этой игре оформил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

«Я больше не хочу об этом говорить, я устал от судейства. Ничего не меняется. Мы маленький клуб, и нас продолжают судить как маленький клуб. Понимаю ли я решение, посмотрев запись? Нет, никто не понимает. Меня беспокоит то, что мою команду наказывают такими грубыми ошибками. Счёт ужасный, но мои игроки стараются», — приводит слова Дигара Ligue 1+.

После восьми туров французской Лиги 1 «Гавр», набравший шесть очков, находится на 14 месте. Лидирует в чемпионате «Марсель» с 15 набранными очками.

