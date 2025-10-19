Тренер «Гавра» высказался о судействе после разгромного поражения от «Марселя»

Главный тренер «Гавра» Дидье Дигар высказался о судействе после разгромного поражения своей команды от «Марселя» в рамках 8-го тура французской Лиги 1 (2:6). Покер в этой игре оформил полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд.

«Я больше не хочу об этом говорить, я устал от судейства. Ничего не меняется. Мы маленький клуб, и нас продолжают судить как маленький клуб. Понимаю ли я решение, посмотрев запись? Нет, никто не понимает. Меня беспокоит то, что мою команду наказывают такими грубыми ошибками. Счёт ужасный, но мои игроки стараются», — приводит слова Дигара Ligue 1+.

После восьми туров французской Лиги 1 «Гавр», набравший шесть очков, находится на 14 месте. Лидирует в чемпионате «Марсель» с 15 набранными очками.