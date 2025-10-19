ЦСКА показал раздевалку команды после разгромного поражения в матче с «Локомотивом»

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после разгромного поражения команды в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Николай Комличенко.

Права на видео принадлежат РФС.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Акроном», а ЦСКА проведёт матч с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 26 и 25 октября соответственно.