Матвей Сафонов начал терять терпение в «ПСЖ» — источник

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов теряет терпение в стане парижан и может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает Le10sport со ссылкой на L’Équipe.

По данным источника, тот факт, что Люка Шевалье играет во всех матчах, со временем заставил Матвея Сафонова терять терпение. Российский вратарь теперь хочет как можно скорее покинуть «ПСЖ», и не исключено, что это произойдёт уже зимой.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не провёл ни одного матча.

