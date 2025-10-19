Скидки
«Бавария» обыграла «Боруссию» дома впервые с 2023 года

Мюнхенская «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1 в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Таким образом, мюнхенцы одолели «шмелей» на своём поле впервые с 2023 года.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

Тогда в матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» была сильнее дортмундцев со счётом 4:2. После данного матча «Боруссия» сначала обыграла «Баварию» (2:0) в игре 27-го тура сезона-2023/2024, а потом команды сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 29-го тура минувшего сезона.

После этой игры «Бавария» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, дортмундская «Боруссия» с 14 очками находится на четвёртой строчке.

