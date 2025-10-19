Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА

Губерниев отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА
Комментарии

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю разгромной победы «Локомотива» в московском дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Локомотив» с уверенной игрой и победой над ЦСКА!!! Философия клуба прекрасна!!! И на камнях растут деревья — наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать!!! «Локомотив» — лидер чемпионата России!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Материалы по теме
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android