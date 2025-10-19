Губерниев отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост в своём телеграм-канале по случаю разгромной победы «Локомотива» в московском дерби с ЦСКА в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Локомотив» с уверенной игрой и победой над ЦСКА!!! Философия клуба прекрасна!!! И на камнях растут деревья — наши футболисты могут хорошо играть, создавать и забивать!!! «Локомотив» — лидер чемпионата России!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 12 туров в чемпионате России железнодорожники набрали 26 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке.

Главные футбольные дерби России: