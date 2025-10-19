Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» разгромил ЦСКА и продолжает оставаться единственной командой РПЛ без поражений

«Локомотив» разгромил ЦСКА и продолжает оставаться единственной командой РПЛ без поражений
Аудио-версия:
Комментарии

«Локомотив» разгромил ЦСКА в московском дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, железнодорожники продолжают оставаться единственной командой чемпионата России, которая остаётся без поражений в текущем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

В активе подопечных Михаила Галактионова семь побед и пять ничейных результатов. Кроме того, беспроигрышная серия красно-зелёных в данном соревновании длится с 12 апреля 2025 года и насчитывает 18 матчей. Тогда во встрече 24-го тура РПЛ железнодорожники проиграли казанскому «Рубину» со счётом 0:1.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Галактионова набрала 26 очков и опережает по дополнительным показателям «Краснодар», идущий вторым. ЦСКА замыкает тройку (24).

Материалы по теме
Губерниев отреагировал на разгромную победу «Локомотива» в дерби с ЦСКА

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android