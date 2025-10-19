«Локомотив» разгромил ЦСКА и продолжает оставаться единственной командой РПЛ без поражений

«Локомотив» разгромил ЦСКА в московском дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, железнодорожники продолжают оставаться единственной командой чемпионата России, которая остаётся без поражений в текущем сезоне.

В активе подопечных Михаила Галактионова семь побед и пять ничейных результатов. Кроме того, беспроигрышная серия красно-зелёных в данном соревновании длится с 12 апреля 2025 года и насчитывает 18 матчей. Тогда во встрече 24-го тура РПЛ железнодорожники проиграли казанскому «Рубину» со счётом 0:1.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда Галактионова набрала 26 очков и опережает по дополнительным показателям «Краснодар», идущий вторым. ЦСКА замыкает тройку (24).

«Золотая» эра «Локомотива»: