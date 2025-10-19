Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на гол Воробьёва в ворота ЦСКА с нулевого угла

Генич отреагировал на гол Воробьёва в ворота ЦСКА с нулевого угла
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал яркий гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:0). Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Вау! Что за голешник!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном», а ЦСКА проведёт матч с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 26 и 25 октября соответственно.

Материалы по теме
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android