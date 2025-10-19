Генич отреагировал на гол Воробьёва в ворота ЦСКА с нулевого угла
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал яркий гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:0). Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17' 2:0 Воробьёв – 45+3' 3:0 Комличенко – 88'
«Вау! Что за голешник!», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном», а ЦСКА проведёт матч с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 26 и 25 октября соответственно.
