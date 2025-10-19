Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Локо» Воробьёв шутливо прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА с нулевого угла

Форвард «Локо» Воробьёв шутливо прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА с нулевого угла
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился эмоциями после своего яркого гола в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

«Нацеленно бил, видел, что вратарь вышел и ударил. Шучу (смеётся)», — сказал Воробьёв в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

В РПЛ отреагировали на его слова так: «Гений! И мы не шутим».

В текущем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Локомотив» разгромил ЦСКА и продолжает оставаться единственной командой РПЛ без поражений

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android