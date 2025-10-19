Форвард «Локо» Воробьёв шутливо прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА с нулевого угла

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился эмоциями после своего яркого гола в ворота ЦСКА в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

«Нацеленно бил, видел, что вратарь вышел и ударил. Шучу (смеётся)», — сказал Воробьёв в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

В РПЛ отреагировали на его слова так: «Гений! И мы не шутим».

В текущем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами.

