«Этого не слышал». Галактионов – о скандировании болельщиков «Локомотива» в свой адрес

«Этого не слышал». Галактионов – о скандировании болельщиков «Локомотива» в свой адрес
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на скандирования болельщиков в свой адрес по ходу матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

После третьего гола трибуны стали активно скандировать ваши имя и фамилию. Какие эмоции у вас были в этот момент? Насколько вам приятно то, что болельщики «Локомотива» сейчас так ценят, любят и уважают вашу работу?
— Честно говоря, этого не слышал, потому что я был в игре, был поглощён, внимательно относился к моментам на поле. Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на трибуны. Сегодня был практически полный стадион. Играть в такой атмосфере, в такой обстановке потрясающе. Это дерби — хороший, большой матч, была поддержка. Если то, о чём вы сказали, происходило, то мне очень приятно, что болельщики оценивают работу тренерского штаба. Это не только я один: это штаб, тренеры, команда, коллектив. Мы работаем все вместе. Это общая оценка команды, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» единоличной возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. В следующем туре команда встретится с «Акроном». Матч состоится 26 октября.

Новости. Футбол
