«Атланта» заняла 14-е место из 15 на Востоке МЛС, сыграв вничью с «Ди-Си Юнайтед»

В ночь с 18 на 19 октября завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Ди-Си Юнайтед». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 3-й минуте счёт в матче открыл парагвайский атакующий хавбек хозяев Мигель Альмирон. Во втором тайме гости сравняли счёт усилиями бразильского форварда Габриэла Пирани. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в этом матче в стартовом составе, провёл 74 минуты и не отметился результативными действиями.

Данный матч стал заключительным и для «Атланты», и для «Ди-Си Юнайтед» в текущей регулярке МЛС. Красно-чёрные заняли предпоследнее 14-е место (28 очков) в турнирной таблице Восточной конференции и не вышли в плей-офф или плей-ин МЛС. Столичная команда заняла последнюю 15-ю строчку на Востоке (26 очков) и также осталась вне постсезона североамериканских соревнований.

Материалы по теме Алексей Миранчук ответил, хотел ли бы он видеть Фёдора Смолова в «Атланте»

Российские футболисты за рубежом: