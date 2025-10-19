Скидки
Генич: «Спартак» в меньшинстве уже который раз играет лучше, чем в равных составах

Генич: «Спартак» в меньшинстве уже который раз играет лучше, чем в равных составах
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на игру «Спартака» в меньшинстве в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом». Столичный клуб остался в меньшинстве на 24-й минуте матча. На 54-й минуте «Ростов» открыл счёт, но красно-белые избежали поражения за пять минут до конца основного времени.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«По общему впечатлению, «Спартак» в меньшинстве уже который раз играет лучше, чем в равных составах», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре команда встретится с «Оренбургом». Матч состоится 25 октября в Москве.

