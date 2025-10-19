Определились все участники плей-офф и плей-ин на Востоке МЛС. Итоговая таблица конференции

В Восточной конференции североамериканской футбольной лиги МЛС завершился регулярный чемпионат 2025 года, по итогам которого стали известны все участники плей-офф и плей-ин соревнований.

Каждая команда провела по 34 матча. «Филадельфия Юнион» заняла первую строчку, набрав 66 очков. Второе место осталось за «Цинциннати» (65 очков). Тройку замкнул «Интер Майами» с Лионелем Месси и Луисом Суаресом (65). Кроме того, напрямую в плей-офф вошли «Шарлотт» (59), «Нью-Йорк Сити» (56), «Нэшвилл» (54) и «Коламбус Крю» (54).

В плей-ин попали две команды, занявшие восьмое и девятое места в турнирной таблице Востока: «Чикаго Файр» и «Орландо Сити». Обе команды набрали по 53 очка.

Отметим, «Атланта Юнайтед» с Алексеем Миранчуком в составе заняла предпоследнее место в турнирной таблице и не смогла квалифицироваться в постсезон МЛС. Также не смогли выйти в плей-ин или плей-офф такие команды: «Нью-Йорк Ред Буллз», «Нью-Инглэнд Революшн», «Торонто», «Клёб де Фут Монреаль» и «Ди-Си Юнайтед».

Подробную турнирную таблицу МЛС можно посмотреть на «Чемпионате».

