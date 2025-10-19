Хет-трик и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «ГЕОДИС Парк» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

За «Интер Майами» хет-трик оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ещё по разу отличились Бальтасар Родригес и Теласко Сеговия. Также на счету Месси результативная передача.

В составе хозяев забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата МЛС. По его итогам «Интер Майами» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков по итогам 34 игр. «Нэшвилл», в свою очередь, занянл шестое место, записав в свой актив 54 очка.