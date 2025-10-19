Хет-трик и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» в матче МЛС
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «ГЕОДИС Парк» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35' 1:1 Сарридж – 43' 2:1 Шаффельбург – 45+6' 2:2 Месси – 63' 2:3 Родригес – 67' 2:4 Месси – 81' 2:5 Сеговия – 90+1'
За «Интер Майами» хет-трик оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ещё по разу отличились Бальтасар Родригес и Теласко Сеговия. Также на счету Месси результативная передача.
В составе хозяев забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.
Это был заключительный тур регулярного чемпионата МЛС. По его итогам «Интер Майами» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков по итогам 34 игр. «Нэшвилл», в свою очередь, занянл шестое место, записав в свой актив 54 очка.
Комментарии
- 19 октября 2025
-
03:54
-
03:46
-
03:45
-
03:35
-
03:25
-
03:18
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:47
-
02:36
-
02:27
-
02:23
-
02:14
-
01:54
-
01:22
-
01:06
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 18 октября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:19
-
23:07
-
23:06