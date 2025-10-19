Скидки
Нэшвилл – Интер Майами, результат матча МЛС 19 октября 2025, счет 2:5

Хет-трик и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нэшвилл» в матче МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «ГЕОДИС Парк» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35'     1:1 Сарридж – 43'     2:1 Шаффельбург – 45+6'     2:2 Месси – 63'     2:3 Родригес – 67'     2:4 Месси – 81'     2:5 Сеговия – 90+1'    

За «Интер Майами» хет-трик оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ещё по разу отличились Бальтасар Родригес и Теласко Сеговия. Также на счету Месси результативная передача.

В составе хозяев забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата МЛС. По его итогам «Интер Майами» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков по итогам 34 игр. «Нэшвилл», в свою очередь, занянл шестое место, записав в свой актив 54 очка.

