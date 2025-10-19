Скидки
Челестини объяснил, почему для ЦСКА матч с «Локо» — это не продолжение игры со «Спартаком»

Челестини объяснил, почему для ЦСКА матч с «Локо» — это не продолжение игры со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о последних двух матчах своей команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, армейцы провели два московских дерби со «Спартаком» (3:2) и «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

— После игры со «Спартаком» вы говорили, что озабочены тем, что команда недостаточно хорошо играла при счете 3:0. Можно ли сегодняшний матч назвать продолжением той встречи?
— Нет, напомню вам, что тогда после 18 минуты счёт был 3:0. А сегодня в первые 15 минут, на мой взгляд, мы не были наравне с соперником. В октябре мы уже сыграли с двумя хорошими командами и кое-что успели для себя отметить. Например, если мы не будем все вместе играть в один и тот же футбол, у нас возникнут проблемы — речь об атаке, обороне, центре поля, переходах. Мы должны верить в то, что мы делаем, и не 25 минут за матч, а всегда.

Так что для меня это две разные игры. Мы ментально не были готовы на 100%. Когда такое происходит, мы показываем себя не с лучшей стороны. Но нам надо справляться с этим и побеждать, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

После 12 туров в чемпионате России красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Форвард «Локо» Воробьёв шутливо прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА с нулевого угла

Главные футбольные дерби России:

