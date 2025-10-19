Челестини объяснил, почему для ЦСКА матч с «Локо» — это не продолжение игры со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о последних двух матчах своей команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, армейцы провели два московских дерби со «Спартаком» (3:2) и «Локомотивом» (0:3).
— После игры со «Спартаком» вы говорили, что озабочены тем, что команда недостаточно хорошо играла при счете 3:0. Можно ли сегодняшний матч назвать продолжением той встречи?
— Нет, напомню вам, что тогда после 18 минуты счёт был 3:0. А сегодня в первые 15 минут, на мой взгляд, мы не были наравне с соперником. В октябре мы уже сыграли с двумя хорошими командами и кое-что успели для себя отметить. Например, если мы не будем все вместе играть в один и тот же футбол, у нас возникнут проблемы — речь об атаке, обороне, центре поля, переходах. Мы должны верить в то, что мы делаем, и не 25 минут за матч, а всегда.
Так что для меня это две разные игры. Мы ментально не были готовы на 100%. Когда такое происходит, мы показываем себя не с лучшей стороны. Но нам надо справляться с этим и побеждать, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
После 12 туров в чемпионате России красно-синие заработали 24 очка и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.
