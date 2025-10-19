«Безобразная игра в обороне Умярова». Ловчев — о пропущенном голе «Спартака» от «Ростова»
Поделиться
Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал первый пропущенный гол красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«При первом голе была безобразная игра в обороне, в данном случае со стороны Умярова. Он дал возможность сопернику развернуться, выйти и сделать передачу. Это просто удивительно! Ведь они десятилетиями в детских командах. Кто их учит этому? «Ростов» должен был довести игру до победы. Моментов было прилично», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
03:54
-
03:46
-
03:45
-
03:35
-
03:25
-
03:18
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:47
-
02:36
-
02:27
-
02:23
-
02:14
-
01:54
-
01:22
-
01:06
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 18 октября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:41
-
23:30
-
23:19
-
23:07
-
23:06