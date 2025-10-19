Скидки
Главная Футбол Новости

«Безобразная игра в обороне Умярова». Ловчев — о пропущенном голе «Спартака» от «Ростова»

«Безобразная игра в обороне Умярова». Ловчев — о пропущенном голе «Спартака» от «Ростова»
Комментарии

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал первый пропущенный гол красно-белых в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«При первом голе была безобразная игра в обороне, в данном случае со стороны Умярова. Он дал возможность сопернику развернуться, выйти и сделать передачу. Это просто удивительно! Ведь они десятилетиями в детских командах. Кто их учит этому? «Ростов» должен был довести игру до победы. Моментов было прилично», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков.

