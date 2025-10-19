«С такой силой передачу не дают». Радимов – о голе Воробьёва с нулёвого угла в игре с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался об эффектном голе нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в ворота «армейцев» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата России. Форвард железнодорожников отличился на 45+3-й минуте благодаря удару с нулевого угла.

«Прессинговал здорово. По вращению мяча он понял, что тот не выкатится за лицевую и застрянет в траве. Он сообразил быстро. Как по мне, то он бил. С такой силой передачу не дают. К тому же он не бросил на ворота. Так он бы показал Торопу, что может ударить, — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном», а ЦСКА проведёт матч с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 26 и 25 октября соответственно.