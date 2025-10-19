Скидки
Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

«Голы сумасшедшие». Нагорных — о разгромной победе «Локомотива» в дерби с ЦСКА
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился эмоциями после победы железнодорожников в московском дерби в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Я хочу поздравить всех наших болельщиков, клуб, тренерский состав. Хороший результат и игра. Не останавливаемся и идем дальше. Голы красивые и сумасшедшие. Результат того, что команда делает на тренировках», — приводит слова Нагорных ТАСС.

На данный момент «Локомотив» единоличной возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. В следующем туре команда встретится с «Акроном». Матч состоится 26 октября.

