«Проблеска нет». Ловчев высказался о работе Станковича после игры «Спартака» с «Ростовом»

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мыслями о тренерской работе Деяна Станковича во главе красно-белых, приведя в пример концовку встречи 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Вдруг что‑то произошло. Бац! И «Спартак» ожил! Пошли эмоции. С голом они добавились. Выдающийся гол! И при этом вратарь должен был брать мяч. Но Барко исполнил. За это мы и любим футбол. Летел мяч несколько секунд, можно было 30 метров пробежать, а у голкипера всего по три метра вправо и влево. После этого только одна команда могла выиграть — это «Спартак». Они атаковали и рвали. Что с ними происходит? Что‑то появилось и понеслось… Я всегда говорил, чтобы Станковичу давали работать и работать, но проблеска нет. Это же не проблеск в этих 20 минутах», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 54-й минуте форвард «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счёт в матче. В концовке встречи красно-белые усилиями аргентинского атакующего хавбека Эсекьеля Барко сравняли счёт. Отметим, «Спартак» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику.

Как появился «Спартак»: