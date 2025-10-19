Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» отреагировали на вопрос о переговорах по контракту с Бариновым

В «Локомотиве» отреагировали на вопрос о переговорах по контракту с Бариновым
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о ситуации с переговорами о новом контракте с полузащитником команды Дмитрием Бариновым.

«Как идут переговоры? Все нормально, не волнуйтесь. Переговоры идут нормально. По-моему, представитель Дмитрия об этом сообщил», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Действующий контракт 29-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Футболист является воспитанником железнодорожников. За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн.

Материалы по теме
«Голы сумасшедшие». Нагорных — о разгромной победе «Локомотива» в дерби с ЦСКА

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android