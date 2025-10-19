Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Локомотиве» отреагировали на вопрос о переговорах по контракту с Бариновым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о ситуации с переговорами о новом контракте с полузащитником команды Дмитрием Бариновым.

«Как идут переговоры? Все нормально, не волнуйтесь. Переговоры идут нормально. По-моему, представитель Дмитрия об этом сообщил», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Действующий контракт 29-летнего Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Футболист является воспитанником железнодорожников. За основную команду красно-зелёных полузащитник выступает с 2015 года. В общей сложности хавбек провёл за «Локомотив» 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 9 млн.

