Радимов объяснил, почему «Ростов» уедет расстроенным после матча со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, где «Спартак» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. По ходу матча ростовчане вели в счёте, но упустили победу на 85-й минуте.

«Счёт матча не сенсация. «Ростов» приезжает в Москву, не поднимая лапки. Играет с позиции силы — очень уверенно. Полагаю, что они домой приедут расстроенные, так как упустили победу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» после ничьей занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место, набрав 14 очков. «Спартак», у которого 19 очков, располагается на шестой строчке.

