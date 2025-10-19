Радимов объяснил, почему «Ростов» уедет расстроенным после матча со «Спартаком»
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, где «Спартак» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. По ходу матча ростовчане вели в счёте, но упустили победу на 85-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Счёт матча не сенсация. «Ростов» приезжает в Москву, не поднимая лапки. Играет с позиции силы — очень уверенно. Полагаю, что они домой приедут расстроенные, так как упустили победу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
«Ростов» после ничьей занимает в турнирной таблице РПЛ 10-е место, набрав 14 очков. «Спартак», у которого 19 очков, располагается на шестой строчке.
