Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ярком голе Воробьёва в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал эффектный гол форварда Дмитрия Воробьёва с нулевого угла в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Мне далеко было от скамейки. Естественно, мы были радостными и довольными, что, во-первых, забили. А уже каким способом… Сейчас на флэш-интервью я сказал, что Дмитрий зряче, внешней стороной стопы, увидев, что голкипер вышел из ворот, наказал его за ошибку (улыбается). Вопрос другой: свалился или не свалился, или целенаправленно бил, нам сложно говорить. Мне кажется, в нашем чемпионате прямым ударом с углового забивали, было же? «Сухой лист». Наверное, это не в новинку, не в диковинку», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном».