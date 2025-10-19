Скидки
Фрайбург — Айнтрахт Франкфурт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о ярком голе Воробьёва в матче с ЦСКА

Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал эффектный гол форварда Дмитрия Воробьёва с нулевого угла в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Мне далеко было от скамейки. Естественно, мы были радостными и довольными, что, во-первых, забили. А уже каким способом… Сейчас на флэш-интервью я сказал, что Дмитрий зряче, внешней стороной стопы, увидев, что голкипер вышел из ворот, наказал его за ошибку (улыбается). Вопрос другой: свалился или не свалился, или целенаправленно бил, нам сложно говорить. Мне кажется, в нашем чемпионате прямым ударом с углового забивали, было же? «Сухой лист». Наверное, это не в новинку, не в диковинку», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу. В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Акроном».

