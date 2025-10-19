Радимов заявил, что игра «Краснодара» сейчас — это чемпионская история
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43' 0:2 Са – 80'
«Уверенности сейчас у «Краснодара» больше. Они могут проиграть «Зениту», «Локомотиву». ЦСКА. Но команды ниже классом они обыгрывают регулярно, что помогает им идти в верхней части таблицы. Это чемпионская история», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Благодаря этой победе «быки» заработали 26 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 13-е место.
Главные футбольные дерби России:
Комментарии
- 19 октября 2025
-
04:55
-
04:28
-
04:28
-
04:06
-
04:02
-
03:54
-
03:46
-
03:45
-
03:35
-
03:25
-
03:18
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:47
-
02:36
-
02:27
-
02:23
-
02:14
-
01:54
-
01:22
-
01:06
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 18 октября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:48