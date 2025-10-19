Скидки
Футбол Новости

Радимов заявил, что игра «Краснодара» сейчас — это чемпионская история

Радимов заявил, что игра «Краснодара» сейчас — это чемпионская история
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Краснодара» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'     0:2 Са – 80'    

«Уверенности сейчас у «Краснодара» больше. Они могут проиграть «Зениту», «Локомотиву». ЦСКА. Но команды ниже классом они обыгрывают регулярно, что помогает им идти в верхней части таблицы. Это чемпионская история», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «быки» заработали 26 очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 13-е место.

