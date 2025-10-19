«Фратрия» отреагировала на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча столичного клуба с «Ростовом» в рамках 12-го тура РПЛ.

«Барко спас «Спартак». Красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. Барко забил на 84-й минуте. Уже на 10-й минуте из-за травмы колена заменили Бабича, на 25-й удалили Джику», — написано в канале группировки.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 19 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 10-й строчке, у них 14 очков.

