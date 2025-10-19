«Фратрия» отреагировала на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»
Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый результату вчерашнего матча столичного клуба с «Ростовом» в рамках 12-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Барко спас «Спартак». Красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. Барко забил на 84-й минуте. Уже на 10-й минуте из-за травмы колена заменили Бабича, на 25-й удалили Джику», — написано в канале группировки.
Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 19 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на 10-й строчке, у них 14 очков.
