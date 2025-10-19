Фабрицио Романо сделал инсайд о будущем Лионеля Месси

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинской звезды футбола и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на фоне завершения регулярного сезона МЛС.
«Лионель Месси завершил регулярный сезон с «Интер Майами», набрав 48 результативных действий (голы + передачи), и переговоры о новом контракте находятся на очень продвинутой стадии. Ожидается, что Месси останется в клубе и подпишет новое соглашение — финальные детали сейчас уточняются…
Он полностью сосредоточен на проекте «Интер Майами», — написал в своих соцсетях инсайдер.
Напомним, сегодня в последнем матче регулярки «Интер Майами» разгромил «Нэшвилл» со счётом 5:2, а сам Месси оформил хет-трик. Теперь команду ждут матчи плей-офф.
Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча
- 19 октября 2025
-
06:06
-
05:35
-
04:55
-
04:28
-
04:28
-
04:06
-
04:02
-
03:54
-
03:46
-
03:45
-
03:35
-
03:25
-
03:18
-
03:10
-
03:05
-
02:48
-
02:47
-
02:36
-
02:27
-
02:23
-
02:14
-
01:54
-
01:22
-
01:06
-
00:52
-
00:49
-
00:44
-
00:33
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 18 октября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:51