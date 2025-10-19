Фабрицио Романо сделал инсайд о будущем Лионеля Месси

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинской звезды футбола и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на фоне завершения регулярного сезона МЛС.

«Лионель Месси завершил регулярный сезон с «Интер Майами», набрав 48 результативных действий (голы + передачи), и переговоры о новом контракте находятся на очень продвинутой стадии. Ожидается, что Месси останется в клубе и подпишет новое соглашение — финальные детали сейчас уточняются…

Он полностью сосредоточен на проекте «Интер Майами», — написал в своих соцсетях инсайдер.

Напомним, сегодня в последнем матче регулярки «Интер Майами» разгромил «Нэшвилл» со счётом 5:2, а сам Месси оформил хет-трик. Теперь команду ждут матчи плей-офф.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча